Muharrem Sarıkaya: Yarım kapanma değil akıllı kapanma gerekiyor

“Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder…”
Ya yarım kapanma neden eder?
Çünkü birden açılmanın ardından yükselen koronavirüs vakasına zamanında müdahale edilmesinin, yarım tedbirin karşılığını 10 gün sonra göreceğiz…
Nitekim bu işin içinde olan halk sağlığı uzmanlarının, mikrobiyologların, acil tıp doktorlarının neredeyse hekimlerin hemen hepsi bu tedbirlerin yeterli olmayacağını net söylüyor.
Toplu taşımada bir tedbir alınmadığı sürece engellemenin olanağı yok.
… yarım kapanma da virüsü engellemek için yetmiyor…
Akıllı kapanmanın olması gerekiyor…