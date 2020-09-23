Muharrem Sarıkaya: Yargıtay kararını Berberoğlu yeniden milletvekili seçildikten sonra verdi, bu durumda ne olacak?

CHP heyeti Şentop’un tutumundan memnundu…

TBMM Başkanı, “Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının yayınlanmasının beklenmesini önermiş, buna göre bir adım atılması gerektiğini söylemiş…”

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Beklenti ilk derece mahkemesi milletvekilliğini düşürecek mahkumiyet kararını yeniden seçilmesinden önce verdiği için oraya gitmesine gerek olmadığı görüşü var.

Ancak Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi kararını Berberoğlu yeniden milletvekili seçildikten sonra verdi.

Bu durumda ne olacak?

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Dosya ilk derece mahkemesine gidip, yargılanmanın yenilenmesi o günün koşulları dikkate alınarak yeniden yapılıp, karar yok hükmünde mi kabul edilecek?

Yoksa mahkeme o günkü şartlara bakıp, verdiği kararının geçerli olduğunu belirterek yoluna devam mı edecek?

Yoksa Anayasa Mahkemesi’nin kararını da dikkate alıp, konuya bir kül halinde bakıp önceki kararını yok hükmünde mi kabul edecek?

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı