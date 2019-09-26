Muharrem Sarıkaya: Yargı reformundaki düzenlemeye göre Twitter kapatılabilir

Yargı Reformu paketi dün itibarıyla muhalefet partilerinin hepsine sunuldu.

Muhalefetin de dikkat çektiği bir diğer düzenleme ise internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili.

Reklam

Kanun’un bugüne kadar sorun olan bir noktasını giderirken, diğer taraftan ağır bir hüküm getiriyor.

Farz edelim ki twitter kullanan bir kişi herhangi bir gönderim yaptı; gerekli uyarılara karşın twitter da inceleme sonucu bunu sakıncalı bulmadı.

Bu düzenlemeye göre twitter kapatılabilir.

Reklam

Sadece twitter değil, Kanun’un 2, 4 ve 14’üncü maddelerinde sıralanan hallere uymayan veya içeriğe ulaşımı engellemeyen tüm siteler kapatılabilir.

Wikipedia sürecinde yaşanan diğerleri için de geçerli hale gelebilir…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı