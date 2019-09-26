Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Yargı reformundaki düzenlemeye göre Twitter kapatılabilir

Yargı Reformu paketi dün itibarıyla muhalefet partilerinin hepsine sunuldu.

Muhalefetin de dikkat çektiği bir diğer düzenleme ise internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili.

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Kanun’un bugüne kadar sorun olan bir noktasını giderirken, diğer taraftan ağır bir hüküm getiriyor.

Farz edelim ki twitter kullanan bir kişi herhangi bir gönderim yaptı; gerekli uyarılara karşın twitter da inceleme sonucu bunu sakıncalı bulmadı.

Bu düzenlemeye göre twitter kapatılabilir.

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Sadece twitter değil, Kanun’un 2, 4 ve 14’üncü maddelerinde sıralanan hallere uymayan veya içeriğe ulaşımı engellemeyen tüm siteler kapatılabilir.

Wikipedia sürecinde yaşanan diğerleri için de geçerli hale gelebilir…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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