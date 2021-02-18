Muharrem Sarıkaya: Yanı başımızda böyle bir üssün kurulup kamyonlar dolusu silah taşınmasının amacı açık

ABD’nin bütün bunların yanında, Haşdi Şabi ve milis güçleri aracılığıyla İran’ın bölgedeki varlığını kırmaya yönelik bir hamle olarak da yorumlanabilir.

Ne olursa olsun, Türkiye’nin hemen yanı başında böyle bir üssün kurulması, kamyonlar dolusu silah taşınması ve asker kaydırılmasının amacı açık…

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Irak içinde Sincar bölgesinde kanton olarak başlayıp, ileride Suriye’de devletleşme çabasında olan YPG ile buluşturmak ve gelecekte konfederatif yapıyı oluşturmak.

Buna Türkiye’nin yanı sıra Şam, özellikle de bölgedeki etkinliğini gittikçe arttıran İran ne oranda müsaade eder bilinmez.

Ancak yakın geleceğin yeni güç çatışma alanı bugünden ilan edildi; Sincar- Haseke’ye bir hat çekin çevresini kırmızı daire içine alın…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı