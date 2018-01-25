Muharrem Sarıkaya: Yabancı diplomatların operasyona yaklaşımlarında geçmişten eser yok

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Türkiye geçmişte Irak’ın kuzeyi başta olmak üzere PKK’ya yönelik operasyonlara girdiğinde hepsinin tavrı çoğu kez benzer olurdu.

Önce terörle mücadelenin Türkiye’nin hakkı olduğuna işaret edilip ardından operasyonların sivil halka da zarar verdiğinden yola çıkılır, sert eleştiriler ardı ardına sıralanırdı.

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Operasyon başladığı günden bu yana karşılaştığım yabancı diplomatlarda dikkat ediyorum, geçmişteki yaklaşımlarından eser yok.

Dikkat çeken ise bunların ağırlıklı bölümünün AB üyesi ülkelerin diplomatları olması…

Ancak hemen hepsinin sorusu neredeyse tek noktada bütünleşiyor:

“Türkiye Afrin’de ne kadar kalacak; hemen ardından Münbiç de olacak mı?”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı