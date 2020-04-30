Muharrem Sarıkaya: Virolog ‘İnsanları kimse yanlış umuda sürüklemesin’ dedi

Virüsün yaşam ömrü, çevrede kalma ve yayılma hızını en iyi bilen ve mücadele edecek yöntemlerle uğraşan bilim insanı virologlarla konuştum…

Şunu baştan belirteyim, hepsi aynı görüşü dile getirdi, birinin sözlerinin diğerinden farkı yoktu.

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Bu da gösteriyor ki Covid-19 ile ilgili elde edilen veriler ve buna ilişkin bakışlarında farklılık yok.

İçlerinden en akil olanının altını çizdiği ve diğerlerinin de hemfikir olduğu en önemli cümleleri ise şöyleydi:

“İnsanları kimse yanlış umuda sürüklemesin… Virüsün en yüksek yayılımına ulaştığı dün ile bugün arasında hiçbir fark yok. Kimse tedbiri elden bırakmasın, virüs ortadan kalkmış, bulaşılığı bitmiş, kitle bağışıklığı gelişmiş falan değil. Sosyal mesafe ve evde kalmaya bir süre daha devam etmeliyiz…”

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı