Muharrem Sarıkaya: Varsayımlar, yaz sıcaklarıyla vaka sayısının azalacağı üzerine kuruluydu; tam tersi oldu

SON yılların en yüksek hava sıcaklığına tanıklık edilen bu günlerde COVİD-19 vakaları da aynı oranda arttı.

Oysa bütün varsayımlar, grip salgını gibi algılandığı için yaz sıcakları ile birlikte salgın nedeniyle oluşan vaka sayısının azalacağı, gerileyeceği üzerine kuruluydu.

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Tam tersi oldu; bırakın verileri son dönem Ankara’da çevremde çok daha fazla sayıda Covid-19 enfeksiyonu kapmış kişiyle karşılaşır olmaya başladım.

Bu da ister istemez herkes gibi benim de kaygımı yükseltiyor.

Bayram tebriği sohbeti yaparken anladım ki bu kaygıda yalnız değilim, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Toplum Bilimleri Kurulu üyesi, toplum bilimci Prof. Dr. Veysel Bozkurt da benim durumumda…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı