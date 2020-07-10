Muharrem Sarıkaya: Vaka sayısındaki artışın yükseliş göstereceğini bildireyim

Bir süredir görülen vaka sayısındaki artışın, bu hafta sonundan itibaren yükseliş göstereceğini bildireyim.

Söyleyen ben değilim, virüsü en iyi tanıyan, hatta onunla aylardır içli dışlı olup, huyunu suyunu bilen virologların iddiası…

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Bugüne kadar Covid-19 ile ilgili ne dedilerse yanılmadılar.

Hatta, mikrobiyologlar, enfeksiyon uzmanları bazen farklı görüşe sahip oldu; onlar virüs konusunda bir gün olsun ayrık düşmedi. “Önlem alınmaz, tedbir elden bırakılırsa, yaz aylarında da devam eder; sıcak virüs etkisinde azaltma yapmıyor; virüs etkisinde iniş yok, maske ve mesafe ile etkileşiminde düşüşe yol açtı” dediler; o gün gibi bugün de haklı çıktılar.

Ani normalleşme ile vaka sayısının binin üzerinde seyreden seviyeye ulaşacağı konusunda da aylar öncesinden uyardılar, orada da yanılmadılar.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı