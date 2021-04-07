Muharrem Sarıkaya: Umarım bu kez de Kuzeyden bir göç dalgası ile karşılaşmayız

Aslında iki ay kadar önce yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında ABD Başkanı Biden, “Geri döndük” diye ilan etmişti.

Almanya Şansölyesi Merkel ile üzerinde durdukları en önemli konu da Ukrayna’nın toprak bütünlüğüydü.

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Son iki gündür Washington-Moskova arasındaki telefon trafiği de bölgedeki duruma yönelik.

Prof. Dr. Çelikpala da bu gelişmelere işaret edip devamını getirdi:

“Bütün bu gelişmelerin nedeni Biden ile ABD’nin yeniden bölgeye dönmesine dayanıyor. Bir yandan Romanya’ya savaş gemisi desteği veriyor, diğer taraftan Ukrayna’ya askeri yardımda bulunuyor. Tuna’dan Karadeniz’e yeni bir ulaşım yolu açıyor. Bütün bunlar da bölgenin hareketlenmesine neden oluyor.”

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Uzun süredir Türkiye ve Rusya’nın etki gücünde bulunan Karadeniz’de hareketlenme ısınmasını da sağlıyor.

Umarım bu kez de Kuzeyden bir göç dalgası ile karşılaşmayız…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı