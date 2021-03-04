Muharrem Sarıkaya: Üç hafta sonra hastaneler tıka basa tekrar dolunca anlarız

Vaka sayısının dün 11 bin 520’ye fırlamasının yakın zamanda getirisi 20 bin demektir, bunun da ne anlama geldiğini yakında anlarlar.

Vaka sayılarındaki bu denli yükselişin nedeni, bilim insanlarının aktardığına göre hastanelere gelenlerin üçte ikisinde de görüldüğü gibi İngiltere’de ilk ortaya çıkan ve yayılma gücü yüksek olan mutant virüs…

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Bunun ne önemi mi var?

Hemen söyleyeyim, ilk başlarda karşılaştığımız Vuhan virüsünden 100 adet aldığınızda diyelim ki 300’ü bünyenize giriyordu.

Mutant virüsten aynı oranda aldığınızda bünyenize giren sayı 800’ü aşıyor; bu da daha ağır hasta olmanıza yol açıyor.

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Çok sürmez üç hafta sonra hastaneler tıka basa tekrar dolunca anlarız…

O zaman da restoranlar, kafeler neden kapandı narası atmayın.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı