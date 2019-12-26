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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Üç ay ileri, bir ay beklemeli Şam taktiği

İdlib’de 250 bin kişinin sınıra yönelmesine neden olan gelişmeler burada bitmeyecek.

Şurası bilinsin ki, bir o kadar, hatta daha yüksek sayıda yeni göç dalgasını daha tetikleyecek.

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Bu öngörüde bulunmamın nedeni de Mayıs ayından bugüne bölgede yaşanan gelişmeler.

Tam anlamıyla üç ay ileri, bir ay beklemeli Şam taktiği…

Süreci anımsatmam gerekirse, Hayat Tahrir Eş Şam (HTŞ) Türkiye’nin telkinlerini dinlemeyip silahlarını Soçi Mutabakatına uygun şekilde sınırdan geri çekmeyince Şam bunu fırsat bildi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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