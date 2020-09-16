Muharrem Sarıkaya: Türkiye’de ilk Covid-19 aşısı bugün vurulacak

Türkiye’de ilk Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlanacak, bir hafta 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak.

Ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek.

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Bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak.

Bunun için öngörülen süre bir hafta 10 gün kadar; ardından 13 bin kişinin ikinci grup aşılamasına geçilecek.

Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunan insanlar olacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı