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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Türkiye’de bağışıklık henüz yüzde 15- 20 seviyesinde

Bağışıklık sistemi güçlü olduğu için enfeksiyondan hem kendisi hem de oluşan bağışıklıkları nedeniyle çevresini etkileyemeyen bir kişi, gittiği bir başka yerde ciddi soruna neden olabiliyor.

Asıl üzerinde durulması gereken nokta da burası.

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Çünkü henüz Türkiye’nin bırakın bir coğrafyasını, bir ilçesinin, köyünün durumu diğerini tutmuyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın da bu sütunda dile getirdiği gibi unutulmasın ki Türkiye’de bağışıklık henüz %15- 20 seviyesinde…

Geride kalanların hastalanma ve hayatını kaybetme riski de oldukça yüksek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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Bilim Kurulu üyesi Tezer: Kurallara uymazsak üçüncü dalga bile görülebilir

Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta görülen kalabalıkların ‘corona’da yeni dalgaların gelmesine neden olabileceğini söyledi. Tezer “Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur, üçüncü dalga bile görülebilir” dedi.

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