Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Türkiye, mavi denizin batı sınırını çizdi

Öncelikle Yunanistan’ın ısrarıyla AB’nin desteklediği Seville Haritası ile Türkiye’yi 41 bin kilometrekarelik alana sıkıştırma çabası bozuldu.

Türkiye’nin Akdeniz’de 11 Kıbrıs adası büyüklüğündeki 189 bin kilometrekarelik deniz yetki alanına sahip olması sağlandı; yani 148 bin kilometrekare kaybının önüne geçildi.

Reklam

Türkiye bundan böyle Libya ile arasında çekilen ortay hattaki deniz alanında yeni yetkilere kavuştu; mavi denizin batı sınırını çizdi.

Bundan böyle 2009’da Cezayir’in Türk balıkçı gemilerini alıkoyduğu durumla karşılaşılamayacak; çünkü Türk balıkçılar da bu alandaki balıkların yeni hamisi oldu, avlanma alanı kazandı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Soylu: 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’da, ByLock çalışmaları kapsamında, kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısının tespit edildiğini, 1387’si kamuda aktif görevde 7 bin 694 şahsın belirlendiğini açıkladı.

Açılışı yapan Erdoğan: TANAP bir barış projesidir

Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP Projesi’nin Avrupa bağlantısının, Edirne’nin İpsala ilçesindeki açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunun bir barış projesi olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...