Muharrem Sarıkaya: Türkiye, mavi denizin batı sınırını çizdi

Öncelikle Yunanistan’ın ısrarıyla AB’nin desteklediği Seville Haritası ile Türkiye’yi 41 bin kilometrekarelik alana sıkıştırma çabası bozuldu.

Türkiye’nin Akdeniz’de 11 Kıbrıs adası büyüklüğündeki 189 bin kilometrekarelik deniz yetki alanına sahip olması sağlandı; yani 148 bin kilometrekare kaybının önüne geçildi.

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Türkiye bundan böyle Libya ile arasında çekilen ortay hattaki deniz alanında yeni yetkilere kavuştu; mavi denizin batı sınırını çizdi.

Bundan böyle 2009’da Cezayir’in Türk balıkçı gemilerini alıkoyduğu durumla karşılaşılamayacak; çünkü Türk balıkçılar da bu alandaki balıkların yeni hamisi oldu, avlanma alanı kazandı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı