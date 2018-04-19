Muharrem Sarıkaya: Türkiye Mart 2019 sonuna kadar ihtimal hesaplarıyla uğraşacak

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Seçim iklimi Mart 2019 sonuna kadar devam edecek gerilimli bir süreci yaratırken, bazı şeyleri de erken ortaya çıkaracak.

Örneğin, sadece ittifakları ve Cumhurbaşkanı adaylarını erken belirlemeyecek, bununla birlikte belediye başkan ve bakan aday adaylarını da ortaya çıkaracak.

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Bunu da milletvekili listelerinde yer almayan isimlere bakarak anlayacağız.

Nedeni de açık, milletvekili seçilip daha yılını bile doldurmadan belediye başkanlığı için ayrılmak zorunda kalacaklarından dolayı baştan bu isimler listelerde yer almayacak.

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O nedenle listeye girmeyen kişilerin gerçekten liste dışında mı kaldığı yoksa Cumhurbaşkanı seçimi sonrası kabinesinde bakan olarak mı yer alacağı sonradan ortaya çıkacak.

Türkiye Mart 2019 sonuna kadar ihtimal hesaplarıyla uğraşacak…

Bir de Cumhurbaşkanı’nı bir parti, parlamento çoğunluğunu ise başka partinin elde etmesi durumunda, yürütmeye ilişkin düzenleme de zamanında yapılmadığı için işler daha da karışacak…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı