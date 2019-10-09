Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Türkiye M4 otobanına kadar uzanan 30 km derinliğe hakim olmakta kararlı

Yeni duruma göre ABD’de de 5 km derinliğe çekilecek ve sonraki 9 kilometrelik alanı ABD denetleyecek ve bu alana yine YPG/SDG/PKK unsurlarını sokmayacak.

Dolayısıyla 14 km’lik alanın ilk 5 kilometresinde Türkiye dışında silahlı kimse olmayacak, geriye kalan 9 kilometresinde ise ABD dışında herhangi bir silahlı unsur adım atmayacak.

Reklam

Bu alanın genişliğinin ise ilk adımda Tal Abyad’ın hemen batısından başlayıp, Resulayn’a kadar uzanan 120-140 kilometrede kalacak.

Sahadan dün gelen haberlere göre ABD güçleri de daha önce ikna ettiği YPG/SDG güçleri ile birlikte çekilmeye başladı.

ABD bundan böyle 5 km derinlikten sonraki 9 kilometrelik bantta kontrollerini sağlayacak.

Reklam

Ancak Türkiye bu noktada durmayı düşünmüyor.

Sahadaki gelişmelere göre de Mürşitpınar’dan (diğer yarısı Kobani), Silopi’ye kadar uzanan genişlik ve M4 otobanına kadar uzanan 30 km derinliğe hakim olma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

9 soruda ‘yargı paketi’

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tam 707 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...