Muharrem Sarıkaya: Türkiye bu kadar sessiz sandıkla en son 1988’de karşılaştı

Anadolu’nun her bir yanını dolaşmış biri olarak söylüyorum, 1983’ten bu yana izlediğim en sessiz sandık…

Türkiye bu kadar sessiz sandıkla en son 25 Eylül 1988’de yerel seçimlerin bir yıl öne alınmasına ilişkin Anayasa referandumu sırasında karşılaştı.

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Merhum Özal’ın ısrarıyla çıkan yerel seçimin bir yıl öne alınmasına ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesi iptal edince gidilen referandumun sonucu baştan belliydi; çünkü seçmen yerel yönetimlerine dokunulmasını istemiyordu.

Sessiz şekilde sandığı bekledi ve % 65 hayır oyu verdi.

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Sonrasındaki tüm sandıklar hareketli geçti, partilerin tüm kadroları cevvaliyetlerinin en üst noktasına çıktı.

Geçen yılki referandum veya onun öncesindeki genel seçimlere bakıldığında da durum benzerdi.

Ancak bu kez öngörülmedik bir tavırsızlık yaşanıyor; herkes suskun olduğu kadar partiler de teşkilatını yeterince harekete geçiremiyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı