Muharrem Sarıkaya: Türkiye bu denli çok açılmaya ne denli hazır?

Yeni normalin en önemli adımlarından biri 1 Haziran, yani yarın itibarıyla atılmış olacak.

Türkiye bu denli çok açılmaya ne denli hazır?

Uçak, tren, kentler arası seyahat, AVM, lokanta, kafeler dahil birçok alanda bir anda yaşanacak açılım yeni bir dalga yaratır mı?

Enfeksiyon, mikrobiyoloji ve viroloji alanlarında çalışmalarını yürüten çok sayıda bilim insanı ile iki gündür konuşuyorum.

Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanları da zaten iki gündür düzenledikleri toplantılarla yeni normalin hızlı açılımının kurallarını belirledi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı