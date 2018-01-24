Muharrem Sarıkaya: Türkiye Afrin’de kalma niyetinde değil

Bir süredir Şam’la alt düzeyde ve Rusya aracılığıyla yürüttüğü temaslarını bir üste taşıyan Ankara, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın önceki gün ardı ardına açıkladığı gibi, “Afrin’de kalma niyetinde değil”…

Tek amacı bölgedeki YPG/PKK unsurlarının temizlenmesi…

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Sonrasına dönük planda da Soçi görüşmesinde gündeme gelen Afrin’in asıl sahibi olan yöre halkına ve Şam yönetiminin kontrolüne devri süreci var.

Rusya’nın da aylardır çalıştığı plan, Afrin’deki YPG/PKK silahlı unsurlarının ayrılıp kentin Şam güçlerine teslimine dayanıyordu.

PYD yöneticileri de Rusya’nın “Afrin’i rejime teslim edersiniz rejim sizi korur” önerisinde bulunduğunu, kabul etmediklerini açıkladı.

Şimdi ise bu plan bir başka şekilde hayata geçiriliyor…

Türkiye desteğindeki güçler sınırdan 30 km girip Afrin kentinin çevresinde kalacak.

Etrafı kuşatılmış kentte YPG/PKK unsurlarının daha fazla dayanamayıp Şam rejimine kenti teslim etmesinin kolaylaşacağına inanılıyor; hatta çıkmalarına yönelik tavsiyeler sunuyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı