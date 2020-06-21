Muharrem Sarıkaya: Toplumsal inkarın nedeni gelgitler

Bir süredir koronavirüs salgınındaki artıştan yakınılıyor, diğer yandan ise 1 Temmuz’da düğünlerin başlaması için karar açıklanıyor.

Benzer bir durum koronavirüsün mutasyonu veya sıcağa dayalı süreciyle ilgili de yaşanıyor.

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Bir yandan mutasyona uğradığı, etkisinin azaldığı, sıcakla etkileşiminin daha da düştüğüne vurgu yapılıyor.

Hemen ardından, “Virüsün etkisinde kesinlikle değişiklik yok, aynı etki ve güçte devam ediyor” açıklaması yapılıyor.

Toplumun maske takmama, çene altında gezdirme, sosyal mesafeyi korumama, karşılıklı göbek atıp, halay çekme faaliyetlerini yapmaya iten “toplumsal inkarın” nedeni bu gelgitler değil mi?

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı