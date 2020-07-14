Muharrem Sarıkaya: Toplum Bilimleri Kurulu sela okunmasını durdurma kararı almış

Örneğin sürekli olarak cuma namazı öncesi duymaya alışık olduğumuz, koronavirüs döneminde de neredeyse her vakit öncesi okunan selâ konusu…

Bir süredir aniden kesildi ve duymaz olduk. Meğer Toplum Bilimleri Kurulu’nda alınan bir karar sonucu Diyanet İşleri Başkanlığı ile konuşularak sonlandırılmasına karar verilmiş.

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Gerekçe olarak da selânın cuma namazları öncesi haricinde ağırlıklı olarak bir ölümü haber vermek için okunduğu, dolayısıyla toplumsal psikolojiye olumsuz etki yarattığına dikkat çekmişler. Tavsiyeleri hükümete iletilmiş ve okunmaması kararı alınmış.

Muharren Sarıkaya’nın yazısı