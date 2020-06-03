Muharrem Sarıkaya: TBMM’nin bu sandalye yapısıyla, Erdoğan dışında kimse erken seçime götüremez

Tartışılıyor da olsa, erken seçimin olma ihtimali yok. Çünkü Cumhurbaşkanı istemeden, TBMM’nin erken seçim kararı alabilmesi için 360 milletvekilinin onayına ihtiyacı var.

TBMM’de Cumhur İttifakı ortaklarının; AK Parti’nin 291, MHP’nin 49, BBP’nin 1 olmak toplam 341 milletvekili var. Muhalefetteki Millet İttifakı’nın bileşenleri CHP’nin 139, İYİ Parti’nin 37 olmak üzere 176 sandalyesi var. Muhalefete, HDP ve grubu olmayan diğerleri ve bağımsız 6 milletvekili eklendiğinde ulaşabildiği sandalye sayısı 249…

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Bu durumda bir erken genel seçim kararı için gereken 360 rakamına ulaşabilmesi için 111 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. MHP lideri Devlet Bahçeli, tavrını net koydu, “Erken genel seçim 2023’te” dedi…

Öyle dahi olmasa, AK Parti dışındaki partilerin toplamı 298’de kalıyor, 360’a yetişmek için 62 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor… Dolayısıyla TBMM’nin bu sandalye yapısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse erken seçime götüremez…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı