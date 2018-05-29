Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Taşınan sadece sandık değil, uzun uğraşlar sonucu elde edilen algı oldu

“ATILAN taş ürkütülen kurbağaya değmedi” deyimi bu kadar yerini bulur…

Yeni çıkarılan yasa kapsamında valiliklerin talebiyle taşınmasına veya birleştirilmesine karar verilen sandıklardan söz ediyorum.

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Şimdiden belirteyim, uygulama HDP’nin işine yaradı.

Bunu, son bir haftayı İçel’den başlayıp bu satırların yazıldığı Diyarbakır’a kadar uzanan coğrafyada dinlediğime, duyduklarıma dayanarak söylüyorum.

Sadece HDP’nin işine yaramadı, terörle mücadele açısından yaratılan algıya da olumsuz etki yaptı.

Taşınan sadece sandık değil, uzun uğraşlar sonucu elde edilen algı oldu…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

 

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