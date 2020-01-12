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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Tahran’ın üzerine yapışır kalır, on yıllar da geçse çıkmaz

İran’ın son gelişmeler karşısında rest çekip, nükleer silah konusunda önemli adımlardan biri olan uranyum zenginleştirme programına devam edeceğini açıklamış olması da tüm dünyanın tepkisini çekecek.
Çünkü bir yolcu uçağını füze sanıp düşüren mantığın, yarın bir füzeyi de nükleer başlıklı sanıp, kendisindekini ateşleyebileceğini de gösterdi. 
İran oldukça ağır bir yükün altına girmekle kalmadı, bu olayla içerde de sıkıştı. Tahran’ı uçakta öldürdüğü insanların ailelerine ödeyeceği yüksek tazminat da kurtarmaz… Üzerine yapışır kalır, on yıllar da geçse çıkmaz…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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