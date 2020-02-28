Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Suriye’den elindeki tüfeği, belindeki bombayı bırakıp geliyorlar

(Ankara) İdlib’den akın etmesi beklenen mültecilerin Avrupa’ya geçişini engellememe konusunda Türk polisine, sahil güvenlik ve gümrük yetkililerine talimat verildiğini duyurdu.

Nasıl bir sonuç getirir görmek gerekir.

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Avrupa dün seyirci kalmayı ve izlemeyi tercih etti.

Ancak bugün oldukça hareketli ve süprizlerle dolu bir güne uyanacağımız da açık.

Unutulmamalı ki Suriye’den bu kez gelecek olanlar bahçesindeki tırmığını, çapasını, inşaattaki malasını, tezgahındaki terazisini bırakıp gelenler değil.

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Bu kez gelenler elindeki tüfeğini, belindeki bombasını bırakıp geliyor, en az da bir kez çatışma geçmişi bulunuyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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Akar, NATO ve diğer müttefiklerden ‘Patriot’ talebini doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.

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