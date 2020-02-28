Muharrem Sarıkaya: Suriye’den elindeki tüfeği, belindeki bombayı bırakıp geliyorlar

(Ankara) İdlib’den akın etmesi beklenen mültecilerin Avrupa’ya geçişini engellememe konusunda Türk polisine, sahil güvenlik ve gümrük yetkililerine talimat verildiğini duyurdu.

Nasıl bir sonuç getirir görmek gerekir.

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Avrupa dün seyirci kalmayı ve izlemeyi tercih etti.

Ancak bugün oldukça hareketli ve süprizlerle dolu bir güne uyanacağımız da açık.

Unutulmamalı ki Suriye’den bu kez gelecek olanlar bahçesindeki tırmığını, çapasını, inşaattaki malasını, tezgahındaki terazisini bırakıp gelenler değil.

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Bu kez gelenler elindeki tüfeğini, belindeki bombasını bırakıp geliyor, en az da bir kez çatışma geçmişi bulunuyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı