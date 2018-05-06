Muharrem Sarıkaya: SP’nin önerdiği isimler CHP listesinde yer alacak

Yapılmak istenen toplam 18 seçim bölgesini kapsayan kıl payı bir milletvekilinin kaçtığı bu sandıkların ağırlıklı bölümü de muhafazakâr mütedeyyin özelliğe sahip seçmen.

CHP buralarda daha önce kararlaştırıldığı gibi SP’den tavsiye edilen isimleri koyma kararında.

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Yani SP parti kimliğiyle seçime girerken, Doğu ve Orta Anadolu ile İstanbul başta olmak üzere bazı illerde SP’nin önerdiği isimler CHP listesinde yer alacak.

Örnek olarak muhafazakâr kimliğiyle Mehmet Bekaroğlu’nu aday göstererek İstanbul’da bir fazla milletvekili almalarını veriyorlar.

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da bu yönde çalışmaların yapıldığını belirtmekle birlikte milletvekili aday listesinin son günü olan 21 Mayıs’a kadar zamanın bulunduğunu belirtti.

“Henüz vakit var, SP ile konuşmadık ama olmaması için bir neden de yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün Kayseri konuşmasında dikkat çektiği gibi, adayların belli olmasının ardından, yürütme iktidarı ile birlikte parlamento iktidarının da ele geçirilmesinin hesapları yapılmaya başlandı.

Her parti ince eleyip sık dokuduğu “kıl payı” hesabının aritmetiğine kapandı…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı