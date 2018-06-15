Muharrem Sarıkaya: Sokağa adım attıklarında hepsinin seçmenden duydukları ilk yakınma ekonomik

SEÇİM yazı dizisini hazırlarken partilerin il teşkilat yöneticilerine de aynı soruyu yöneltmiştim.

Hemen her partiden milletvekili adaylarına da benzer soruları sordum.

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Sokağa çıktıklarında ilk karşılaştıkları seçmenin yakındığı konu ne oluyor?

Kendilerinden nasıl bir çözüm bekliyor?

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Bölgelere göre bazı ufak farklılıklar olmakla birlikte genelde hepsinin yanıtı aynı oldu…

Sokağa adım attıklarında hepsinin seçmenden duydukları ilk yakınma ekonomik…

Bunun da 3 ayağı var; tarım kesiminde girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürünün para etmemesi en çok yakınılan konu…

Hatta o noktaya gelmiş ki Çanakkale-Aydın arasında birçok kişi ürünü 2 yıldır para etmiyor diye bahçedeki onlarca erik ağacını kesiyor.

Adana-Gaziantep arasında ise üretici Ankara’da markette kilosu 2 lira civarında olan ortalama 8 kiloluk karpuzun tanesini bir liradan satıyor.

İkinci konu ise işsizlik…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı