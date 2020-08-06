Muharrem Sarıkaya: Siyasette bu kadar aktör bir anda harekete geçmişse bilin ki sandık hazırlığı başlamış

Eğer siyasette bu kadar çok aktör bir anda harekete geçmişse bilin ki sandık hazırlığı başlamıştır.

Sakın ola ki baskın veya erken seçim olarak algılanmasın.

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Bazen seçim sathını aşmak uzun sürer, vakit alır.

Bazen de sandık gelecekmiş gibi gösterilerek toplum asıl konudan uzaklaştırılır.

Sandığa 2.5 yıldan uzun zaman varken, niye böyle bir yola gidilsin ki derseniz; benzer durumlarla geçmişte de karşılaştık.

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En iyi örneği de Tansu Çiller’in DYP kongresi ile Başbakanlığı üstlenmesinin ardından seçime gideceğine dönük baskın beklentinin yaratılmasıydı.

Siyaset iki yıl bu beklentiyle avundu, sonunda 1995’te gidilen seçimden Erbakan’ın RP’si birinci çıkarken, Çiller’in başındaki DYP, ikinciliği ANAP’a bırakıp, üçüncü olabildi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı