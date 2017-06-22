Muharrem Sarıkaya: Sistem değişikliği muhalefeti yöntemlerini de yeniden yapılandırıyor

Sistem değişikliği, iktidar kadar muhalefet yöntemlerini de yeniden yapılandırıyor.

Dolayısıyla muhalefet açısından yeni sistemin getirdikleri ne kadar alışılmadık durum içeriyorsa, iktidar açısından da öngöremediği, hiç rastlamadığı muhalefet tarzını ortaya çıkarıyor.

Nitekim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun birinci haftasını dolduran “Adalet Yürüyüşü” de iktidar açısından daha önce hiç karşılaşmadığı bir durum.

CHP’nin kaygılı başladığı yürüyüş, birinci haftasında hem kendi hem de öteki toplumsal tabanda yer tuttu. Dolayısıyla CHP açısından bugün için bir kazanç…

Çünkü muhalefet algısını CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kimliğinde odakladı. “Adalet Yürüyüşü” odağında muhalefeti tanımlanır hale geldi.

Öteki partilerin toplumsal tabanlarından gelen desteğin gün geçtikçe artması da bunun göstergesi. Dolayısıyla yürüyüşün bugün için hem siyasal hem de duygusal yoğunluğu oldukça yüksek. Hafta sonu başlayacak bayramla birlikte artması da muhtemel.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı