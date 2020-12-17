Muharrem Sarıkaya: Sinovac aşısına henüz deneklerden sonuç alınmadan nasıl başlanacak

Burada dikkat çeken soru, Sinovac aşısının benim de dahil olduğum Faz-3 süreci devam ederken, henüz deneklerden sonuç alınmadan nasıl başlanacağı?

Çünkü bunun için 13 bin kişi hedeflenmiş, bununla birlikte aşı olanlar arasından 20 hastaya ulaşana kadar da devam edilmesi kararı alınmıştı.

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Bunun anlamı, aşının güvenliğini kontrol etmek için bir plasebo, yani gerçek olmayan sıvı ile iki gerçek aşı yapılanlar arasında rahatsızlanan 20 kişiye ulaşana kadar devam edilmesi amaçlanıyor.

Bu rakama ulaşılınca da hangisinin gerçek aşı, hangisinin gerçek olmayan sıvı olduğuna bakılıyor ve aşı sürecine katılanların durumuna bu kapsamda bakılıyor.

Aşı vurulanlar arasında hasta olanlar varsa da nedenlerine bakılıyor.

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Bunun için de bir süreye ihtiyaç duyuluyor; Türkiye’deki aşı çalışmalarında da bu noktaya henüz gelinmiş değil.

Ancak bu da bir zorunluluk oluşturmuyor, bazı ülkelerin yaptığı gibi ‘ara değerlendirme’ de söz konusu olabiliyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı