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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Seçmen her partinin kendine pay çıkaracağı sonucu sundu

Seçimin sahadaki kazananlarına gelince…

Seçmen yine kuyumcu terazisini çalıştırdı ve her partinin kendine pay çıkaracağı sonucu sundu…

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AK Parti’yi yine birinci parti çıkardı, MHP ile Cumhur İttifakının beklentisini de karşıladı.

MHP elindeki iki büyükşehri kaybetmiş olsa da bu seçimin en çok belediye kazanan partisi durumuna geldi, hatta en kârlısı oldu.

CHP’ye yeni büyükşehirler vererek sandıktan başarılı çıkmasını sağlamakla kalmadı, yeni kurulan İYİ Parti’ye de hem oy hem de ilçelerde verdiği destekle rüştünü bir daha teyit etti.

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CHP’nin, özelinde de lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu seçimin en başarılısı haline getirirken elini de rahatlattı.

Kendisinde olan büyükşehirleri kaybettirmedi, sözünü tutup üstüne yenilerini ekledi; bunları söylediğinde kahkaha atanlara sandık yoluyla yanıt verdi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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