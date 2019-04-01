Muharrem Sarıkaya: Seçmen her partinin kendine pay çıkaracağı sonucu sundu

Seçimin sahadaki kazananlarına gelince…

Seçmen yine kuyumcu terazisini çalıştırdı ve her partinin kendine pay çıkaracağı sonucu sundu…

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AK Parti’yi yine birinci parti çıkardı, MHP ile Cumhur İttifakının beklentisini de karşıladı.

MHP elindeki iki büyükşehri kaybetmiş olsa da bu seçimin en çok belediye kazanan partisi durumuna geldi, hatta en kârlısı oldu.

CHP’ye yeni büyükşehirler vererek sandıktan başarılı çıkmasını sağlamakla kalmadı, yeni kurulan İYİ Parti’ye de hem oy hem de ilçelerde verdiği destekle rüştünü bir daha teyit etti.

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CHP’nin, özelinde de lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu seçimin en başarılısı haline getirirken elini de rahatlattı.

Kendisinde olan büyükşehirleri kaybettirmedi, sözünü tutup üstüne yenilerini ekledi; bunları söylediğinde kahkaha atanlara sandık yoluyla yanıt verdi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı