Muharrem Sarıkaya: Seçimi kazanmak için uğraşmak gerek, almak için ise bedel ödemek yeterli

Seçimi iptal edilen üç büyük ilçe ile bir beldede bugün kurulacak sandıklar, İstanbul’un ara seçimi olarak görülebilir…

Asıl hedef olan İstanbul ile ilgili propaganda süreci için her iki tarafın da gösterdiği tarih ise bayram sonrası…

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Ancak bugüne kadar uyguladıkları propaganda açısından iki tarafın stratejisi ise ilginç bir durum yaratıyor. Her ikisi de “kazanma” ile “seçimi alma” stratejisi arasında gidip geliyor.

Diyeceksiniz ne farkı var?

Hem seçmene ulaşma hem de oyunu elde edip garantileme açısından ciddi farkı var…

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Kazanmak için bir uğraşmak gerek…

Almak için ise bedel ödemek yeterli…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı