Muharrem Sarıkaya: Seçime iki hafta kala yüksek bir oran hala kararsız

Bir aydır dolaştığım Anadolu’nun her bir yanında da tanıklık ettiğim gibi, ittifak her iki tarafta da sahada planlandığı gibi işlemiyor… Yönetim kadrolarında birlik, bütünlük görüntüsü veriliyor olsa da akşam evine gittiğinde, her iki tarafta da aile fertlerinde duruma bizzat tanıklık ediyor…Bu da kararsızlığı artmış seçmen yaratıyor; çünkü kendi tercihi olmayanlara oy verme gibi bir duruma zorlamış olmaktan haz etmiyor…

Bu da partilerin sosyolojik tabanlarında ciddi oranda kararsızlığa yol açmış… Seçime iki hafta kala ilk kez yüksek oranlı bir kesim sandığa gidip gitmeyeceğini bilmediğini ya da kime oy vereceği konusunda netleşmediğini söylüyor. Dikkat çeken ise bu kararsız kesimin ağırlıklı bölümünün pragmatik seçmen olması…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı