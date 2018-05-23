Muharrem Sarıkaya: Seçimde kimsenin gerçek tahmin yapmasına olanak yok

Her gün onlarca seçmenle yaptığım sohbetler sonucu ısrarla belirttiğim gibi bu kadar oynak mühür serbestisinin olduğu seçimde kimsenin gerçek tahmin yapmasına olanak yok.

Ayrıca oyuna yeni girmiş İYİ Parti’nin geçmişteki oy oranına ilişkin veri yok; baraj derdi sonlanmış Saadet Partisi’nin alabileceği oy oranı konusunda da tahminde bulunmak imkânsız…

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Daha ilerisi, yarın sandıklar açıldığında kimin kimden ne kadar aldığı, cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminde ne kadar oy hareketi yaşandığına ilişkin kesin veri elde etmek de olanaksız.

Çünkü bir seçim daha geçtikten sonra oturacak.

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Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı nasıl kurutulmazsa, yeni sistemde dünün verileriyle sandığı kesin bilmenin de olanağı yok.

Cumhurbaşkanı adaylarının öteki tabanı etkilediği konular da oldukça çok..

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı