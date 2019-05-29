Muharrem Sarıkaya: Seçim yenilenecek Yusufeli, Honaz ve Keskin’de işsiz kalmamış

Bu kadar ihtimam ve ilgiyi hiç görmediklerini üç ilçenin seçmeni de söylüyor…

O denli ki verilen vaatler sel gibi…

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Her üç ilçede de dün itibarıyla işsiz kalmamış, bütün caddeler asfaltlanmış, üstüne de seçmenin taleplerine yönelik vaatler sıralanmıştı.

Sözünü ettiğim 31 Mart seçiminde oy kullanan kısıtlı seçmenin iki aday arasındaki farktan fazla olması nedeniyle iptal edilen Artvin Yusufeli, Denizli Honaz ve Kırıkkale Keskin’de bu hafta sonu yapılacak seçim.

(…)

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Toplamı 30 bin seçmene dahi ulaşmayan üç ilçede yenilenen sandık, bağlı oldukları başta olmak üzere çevredeki kentlerin ilgi odağı haline gelmiş…

Sanırsınız ki İstanbul’un prova veya ara seçimi yapılıyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazıları