Muharrem Sarıkaya: Seçim Kurulu’ndan itirazsız ağır yazı

Yüksek Seçim Kurulu, zaten vaziyetini değiştirmemişti ama Cuma günü bunu karar haline de getirdi. Sözünü ettiğim yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görev alacak ilçe seçim kurulu başkanları ve sandık müdürleri ile personeli…

YSK, 4753 sayılı kararında İstanbul’daki seçim kurulu başkan, müdür ve personelinin aynı yerlerde görevlerine devam edeceğini bildirdi. Yani, oyların çalınmasına aracılık ettikleri, suistimal yaptıkları iddiasıyla haklarında olmadık suçlamada bulunanlarla bu seçimi de yapacağını açıkladı.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı