Muharrem Sarıkaya: Seçim, Erdoğan’ın da uyguladığı taktiğin sonucu ikili zemine oturdu

Ancak bugün gelinen noktada muhalefetin bu stratejisinin çalıştığını söylemenin olanağı yok.

Çünkü seçim, Erdoğan’ın da uyguladığı taktiğin sonucu ikili bir zemine geldi oturdu.

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Erdoğan ile İnce arasındaki yarış havasına büründü…

Seçime 3 hafta gibi kısa bir süre kaldığı da dikkate alınırsa Erdoğan bu yarıştan geçmişte de defalarca kanıtladığı gibi başarılı çıkar…

Milletvekili seçiminde ise Erdoğan’ın kendi oranını yakalayıp yakalamayacağını kestirmek kolay değil.

Bunun nedeni de AK Parti’nin sahadaki cevval tutumunun gittikçe düşmüş olması…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı