Muharrem Sarıkaya: Sandık kurullarında görev alanlar bir özel bankanın elemanları

Baştan belirteyim, kamu görevlisi olmayanlar sandık kurullarında görev aldı…

Sadece bu seçimde değil, 24 Haziran’daki geçen seçimde de görev aldılar.

Reklam

Eğer bunlara ilişkin bir suç isnadında bulunulacak olunursa şimdiden uyarmalıyım ki hepsi de bir özel bankanın elamanları.

Haklarında işlem yapılacak olursa banka elemansız kalır krize girer…

Çünkü bu bankanın İstanbul dahil büyük kentlerde bulunan tüm elemanları 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde sandık kurullarında “kamu görevini ifa etmek üzere görevlendirildiler…”

Reklam

İçlerinden bazılarını yakından tanıdığım için net söylüyorum ki bu kişiler de sandık kurullarında görev almaya hiçbir gün teşne olmadılar…

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun emir ve talimatları doğrultusunda “kamu görevini” yerine getirdiler.

Çünkü kanunlara göre devletin verdiği kamu görevinden kaçınma hakları elbette vardır; ama bunun haklı gerekçeye dayandırmaları da gerekir.

Özel bankanın görevlileri de bu kadar yokuşla uğraşmak yerine, daha önceden alınan adres bilgileri kapsamında gidip sandık kurullarında görevlerini yerine getirdiler.

Bazı sandık başkanı gelmediği, yedeği de bulunamadığı için, sandık kurullarında görev alanlar arasından veya o çevrede bulunup da sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca bulunmayanlar arasından da sandık kurulu başkanı yapılanlar oldu.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı