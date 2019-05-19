Muharrem Sarıkaya: Samsun Türkiye ittifakının ilk buluşması mı?

CHP cenahında Samsun’da bugün kutlanacak 19 Mayıs törenlerinden yola çıkarak şu yorum yapılıyordu:
“Türkiye ittifakının ilk adımı da Samsun’dan mı atılacak…”
Bu yaklaşımı yapmalarına neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabul edip törene katılacak olmasıydı.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de törene katılacak olması ve üçlü görüntü verilmesi de bu yoruma dayanak yapılan gerekçeydi.
Peki, iddia ettikleri gibi buradan yola çıkarak Türkiye ittifakının oluşmasının ilk adımının atıldığı söylenebilir mi?
Yanıt, Türkiye ittifakından ne anlaşıldığına göre değişir…