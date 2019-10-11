Muharrem Sarıkaya: Şam ile YPG’yi barıştırmak

Daha önce ABD’den benzer açıklamalar gelmişti, son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da hedeflerinde olanı açık bir şekilde ortaya koydu.

Son yıllarda, Rusya’nın bölgedeki tutumunun nasıl gelişeceğini görmek için Lavrov’un açıklamalarına bakmak yeterli.

Lavrov, önceki gün Kazakistan gezisinde yöneltilen soru üzerine “ABD’nin askerlerini bölgeden çektiğini söylemesine karşın, bunun lafta kalabileceğini” belirterek söze girdi.

Sonrasındaki cümleleri ise oldukça önemliydi:

“Bizim tavrımız kesinlikle Suriye’nin bu bölgesindeki sorunların Şam ve buralarda yaşayan Kürtlerin temsilcileri arasında diyalog yoluyla çözülmesinden yana…”

Şam ve YPG temsilcilerinden ‘bu tür diyaloğa hazır olduklarını duyduklarını’ da belirtip ekledi:

“Biz diyaloğun başlamasına maksimum düzeyde katkıda bulunmaya hazırız. Diğer başlıca aktörlerin de bunu desteklemesini umuyoruz…”

Dolayısıyla yakın gelecekte karşılaşılacak durumu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı