Muharrem Sarıkaya: ‘Salgın kontrolsüz bir şekilde yayılıyor’

Prof. Dr. Azap, birden açılmanın toplum üzerinde yarattığı etkiye bir kez daha dikkat çekti.

Salgının birinci dalgasının kontrol altına alındığı dönemde, kontrolsüz yayılma döneminin bittiğini anımsattı, “Şimdi kontrolsüz bir şekilde yayıldığını görüyoruz” dedi.

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Bunun birinci dalganın ikinci piki veya ikinci dalga olarak da adlandırılabileceğini belirtti.

Salgının yayılmasının nedeni olarak kademesiz ve kontrolsüz birden açılmayı gösterdi.

Bunlar mikrobiyoloji ve enfeksiyon alanında çalışan işin tıbbı bölümüyle ilgili bilim insanının bakışı.

Muhaarrem Sarıkaya’nın yazısı