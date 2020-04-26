Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Salgın için verilen bitiş tarihi ne kadar gerçekçi?

Bir süredir sosyal yaşama yeniden dönüleceğine ilişkin tarihler veriliyor…

Hatta o denli ki başta 65 yaştan AVM’lerin açılma zamanına kadar tam zaman belirtiliyor.

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Bunlar ne denli gerçekçi?

Toplumunu, umutlandıran bu sözlerinin uygulamaya geçme şansı ne?

Baştan belirteyim, bunların hepsinin olabilmesi için önce Bilim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve bir alt komisyon gibi çalışan Halk Sağlığı Kurulu’nun karar vermesi gerekiyor.

Hükümet de bugüne kadar bu kurulların aldığı kararlardan hiç geri adım atmamış bulunuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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