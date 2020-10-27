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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Sağlık Bakanlığı’nın getirdiği grip aşısı da Fransız üretimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün bir kez daha çağrısı yeni bir boykot sürecinin de kapısını araladı.

Ancak Fransız mallarına boykot denilince oldukça kapsamlı bir ürün listesi karşımızda duruyor.

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Otomobilden, araba lastiğine, finans sigorta şirketlerinden enerjiye, toptan parakende gıda satışından mutfak malzemelerine kadar onlarca marka Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Hatta son dönem Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen grip aşısı da bir Fransız şirketinin üretimi…

Türkiye’de faaliyet gösteren bu sektörlerde çalışan kişi sayısı ise 51 bin…

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Macron’un ölçüsüz sözlerinin ve tutumunun firmaları ve insanları ne denli olumsuz etkileyeceği aşikar…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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