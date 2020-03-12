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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Sağlık bakanı ilk vakanın çıktığı yeri neden karantinaya almadığını anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlerin iyi gittiğini, bir vakanın ötesine rastlanmadığını belirtti.
“Bu rastlanmayacak anlamına gelmiyor” diyerek de temkinliliğini elden bırakmadı.

“Hangi ilde olduğunu neden açıklamadınız?” sorumuza verdiği yanıt ise dikkat çekiciydi:
“Virüsü almış olan kişinin kendisini ve ailesini karantinaya aldık. Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık…”
Bu aşamada şu soruyu yönelttik:
“İran’da ilk vaka çıktığında siz ‘Kum kentini o an karantinaya alsalardı bu denli yayılmazdı’ demiştiniz. Ancak siz de ilk vakanın çıktığı yerin karantinaya alınmasını uygun bulmuyorsunuz?”
Yanıtı kısa ve net oldu:
“Tek bir hadiseye rastlandı, o da yurt dışı temaslı olduğu için karantinaya alma ve açıklama gereği duymadık. Eğer açıklasaydık, herkes sanki sadece orada varmış gibi bir algıya kapılıp, diğer illerdeki hassasiyeti düşürebilirdi.”

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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