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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Sadece afiş, pankart kirliliği gitmekle kalmadı, beraberinde gerilimini de aldı götürdü

Anadolu’daki kentlerde akşam saatlerinde sosyalleşmek veya bir nebze nefes almak için kent meydanına gidenleri de partilerin avazı çıktığı kadar bağıran ve sesleri birbirine karışan otobüsleri karşılardı.

Bu seçim hepsi tükendi…

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Sadece afiş, pankart kirliliği gitmekle kalmadı, beraberinde gerilimini de aldı götürdü.

Toplamda dolaştığım 18’i büyükşehir 30 kent için aynısını söyleyebilirim…

Ankara’da liderler, parti yöneticileri düzeyinde yaşanan gerilimin en küçük zerresi Anadolu’da yok; hatta dikkate dahi alınmıyor.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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