Muharrem Sarıkaya: Ruslar, Libya’daki silahsız alanda güvenliği Türkiye ile sağlamayı önermiş

Aktarıldığına göre Libya’da Sirte-El Cufra arasında ilan edilen silahsız alandaki güvenliği Ruslar, Türkiye ile sağlamayı önermiş.

Bunun karşılığında insansız hava araçları için çok büyük risk oluşturan hava savunma sistemlerini geri çekmeyi önermiş.

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Sputnik Arapça servisinin de dün yayına koyduğu haberindeki iddiaya göre bu konuda ilerleme sağlanmış.

ABD-Almanya’nın ortaklığında sağlanan Sirte-El Cufra arasındaki alanın silahsızlandırılması anlaşmasından Ankara son anda haberdar olmuştu.

Libya’da destek verdiği Saraç hükümetinin Türkiye taraftarı olan özellikle İçişleri Bakanı’na yönelik tutumu da burukluk yaratmıştı.

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Saraç da geçen hafta içinde Türkiye’ye gelip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı