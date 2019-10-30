Muharrem Sarıkaya: Rus büyükelçi ‘PYD masada olmayacak’ dedi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı’nda verilen resepsiyon sırasında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile sohbetimizin konularından biri de bunun üzerine oldu.

Yerhov öncelikle Soçi’de varılan mutabakat gereği YPG/SDG’den boşaltılması gereken alanlara ilişkin gelişmelerin olumlu olduğunu bildirdi.

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Bazı yerlerde istenmeyen bazı sorunların olmasına karşın, bunların çözüldüğünü ve planlandığı şekilde ilerlediğini de vurguladı.

Cenevre’de daha önce belirlenen Anayasa Komisyonu üyeleri dışında PYD’nin temsilcilerinin veya ona destek verenlerin masada yer almasının mümkün olmadığını da belirten Yerhov, “Türkiye istemiyor, dolayısıyla olması söz konusu değil” dedi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı