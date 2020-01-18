Muharrem Sarıkaya: Rahşan Ecevit gibi bir siyasetçi bir daha zor gelir

Politikanın perde arkasındaki karar vericisi ya da politikacının elini kolaylaştıran tarifi yapın deseniz siyasal tarihte Rahşan Ecevit’ten başkasını bulamazsınız.
Bundan sonra da Rahşan Ecevit benzeri bir siyasetçi zor gelir.
Çünkü Rahşan Ecevit, ister ulusalcı, ister demokratik sol diye anılsın, sosyal demokrat mücadelenin mihenk taşlarından biriydi.
Demokratik solun, dolayısıyla eşi merhum eski Başbakan Bülent Ecevit’in sağ koluydu…
Rahşan Ecevit’in yerini, konumunu, ağırlığını en iyi tanımlayan da yine Bülent Ecevit oldu.