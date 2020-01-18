Muharrem Sarıkaya: Rahşan Ecevit gibi bir siyasetçi bir daha zor gelir

Adalar’da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti.