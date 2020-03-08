Muharrem Sarıkaya: Radikallerin bölgeden nasıl çıkartılacağı üzerine çalışılıyor

Bölgenin yani varılan mutabakat gereği en sorunlu tarafı ise radikal savaşçılar.

Her ne kadar ABD son dönem bunlara ilişkin söylem değiştirip, “Başka bölgelere zararı olmayan vatansever muhalif savaşçılar” gibi bir söylem geliştirmeye çalışıyor olsa da sonunda Mutabakatın omurgasını oluşturan dibacesinde de belirtildiği gibi BM tarafından terörist örgüt olarak kabul edildikleri için karşı mücadele kapsamı içinde yer alıyorlar.

Reklam

En büyük sorun da kuzey ve güneyinde 6 km kalınlığında güvenli bölge oluşturulan M-4 boyunca yerleşik olmaları.

Dolayısıyla, yılbaşından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğindeki Suriye Milli Ordusu bileşenlerine de büyük destek veren bu örgütlerin sahadan çıkarılmasının nasıl sağlanacağı şu anda üzerinde çalışılan bir konu.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı