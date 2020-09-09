Muharrem Sarıkaya: Prof. Dr. Adem Sözüer, ‘O cezaları alamazlar, çünkü kanunda yeri yok’ tepkisini gösterdi

AK Parti milletvekilinin oğlunun düğününe katılanların hepsinin 3 bin 150 lira ceza ödemesi gerektiğini belirtince ilginç bir tepkiyle karşılaştım.

Türkiye’nin sayılı ceza hukukçularından olan Türk Ceza Kanunu’nun yeniden yazılmasında önemli katkısı bulanan Prof. Dr. Adem Sözüer, “O cezaları alamazlar, çünkü kanunda yeri yok” tepkisini gösterdi.

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Prof. Dr. Sözüer, bu görüşün sadece kendisine ait olmadığını, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarının da Türkiye Bilimler Akademisi Dergisi’nde günlerdir bu görüşü dile getirdiğini belirtti.

Bu durumda İçişleri Bakanlığı’nın dünkü genelgesiyle gece yarısından itibaren müziğin kesilmesine ilişkin yasağı anımsattım.

Diğerleri gibi bunun da sorunlu olduğunu belirtti, “Genelge ile yasak koyamaz; yasak için kanun gerekir” dedi.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı